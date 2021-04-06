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Son dakika: Çalışanlar dikkat! Rapor parası değişiyor! SGK’dan rapor ödenekleri için yeni karar

A Haber
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Giriş: 06.04.2021 10:02
Güncelleme:06.04.2021 10:23
Son dakika haberi... SGK’dan rapor ödenekleri için yeni karar... Yeni tasarı ile rapor paraları hesaplanırken son 3 ay değil, 12 aylık ücretlerin ortalaması alınacak. 6 aydan az çalışanlara ödenecek rapor parası ise asgari ücretin 2 katı kadar olabilecek. Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanıyor? Maaş ödeniyor mu? Ne değişecek? Anneler için nasıl hesaplanır? Çalışanlar için nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Çalışanlar dikkat! O ödenekler için yeni karar ÇALIŞANLAR DİKKAT! O ÖDENEKLER İÇİN YENİ KARAR
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