15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika | Başkan Erdoğan TÜSİAD'a dersini verdi: Haddini bil

Son dakika | Başkan Erdoğan TÜSİAD'a dersini verdi: Haddini bil

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2022 13:13
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, muhalefetin ağzı ile konuşup Türkiye'nin dış politikada attığı adımları kendince eleştirmeye kalkan TÜSİAD'a sert tepki gösterdi. Devlet desteği ve kredi kolaylığına rağmen ülkede yatırım konusunda ayak direten TÜSİAD, şimdilerde CHP'nin argümanlarıyla hükümete dış politika yaklaşımına Başkan Erdoğan "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün 1 bugün 2. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Sen önce haddini bil. Bunlar akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf
2 milyon 800 bin TL’lik tasarruf
TÜSİAD’a dersini verdi!
TÜSİAD'a dersini verdi!
FED’in faiz kararı ne olacak?
FED’in faiz kararı ne olacak?
Mayısta 144 milyar TL bütçe fazlası
Mayısta 144 milyar TL bütçe fazlası
Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?
Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?
Fransa’da enflasyon 37 yılın zirvesinde
Fransa'da enflasyon 37 yılın zirvesinde
Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak?
FED faizi ne kadar artıracak?
FED faizi ne kadar artıracak?
İşte Türkali-1 Kuyusu’ndan özel görüntüler
İşte Türkali-1 Kuyusu'ndan özel görüntüler
Karadeniz gazı için ilk borular denize döşendi!
Karadeniz gazı için ilk borular denize döşendi!
Bakan Bilgin’den maaş zammı açıklaması
Bakan Bilgin'den maaş zammı açıklaması
Asgari ücret için rakam verdi
Asgari ücret için rakam verdi
Daha Fazla Video Göster