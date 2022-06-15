Son dakika | Başkan Erdoğan TÜSİAD'a dersini verdi: Haddini bil

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, muhalefetin ağzı ile konuşup Türkiye'nin dış politikada attığı adımları kendince eleştirmeye kalkan TÜSİAD'a sert tepki gösterdi. Devlet desteği ve kredi kolaylığına rağmen ülkede yatırım konusunda ayak direten TÜSİAD, şimdilerde CHP'nin argümanlarıyla hükümete dış politika yaklaşımına Başkan Erdoğan "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün 1 bugün 2. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Sen önce haddini bil. Bunlar akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım." dedi.

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