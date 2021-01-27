Son dakika: Altında yeni dönem! Karekod uygulaması ne işe yarıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı

Altın dolandırıcıları öyle yöntemlere başvuruyor ki sahte ile gerçeği gözle ayırt etmek oldukça imkansız hale geldi. Kuyumcular da artık altında karekod dönemine geçmeye başladı. Peki altında "karekod uygulaması" ne işe yarıyor? Sahte altın nasıl anlaşılıyor? Uygulama nasıl çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı.​ Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında anlattı.

Altın dolandırıcıları öyle yöntemlere başvuruyor ki sahte ile gerçeği gözle ayırt etmek oldukça imkansız hale geldi. Kuyumcular da artık altında karekod dönemine geçmeye başladı. Peki altında "karekod uygulaması" ne işe yarıyor? Sahte altın nasıl anlaşılıyor? Uygulama nasıl çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında anlattı.

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