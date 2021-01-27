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Son dakika: Altında yeni dönem! Karekod uygulaması ne işe yarıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 27.01.2021 13:48
Güncelleme:27.01.2021 14:33
Altın dolandırıcıları öyle yöntemlere başvuruyor ki sahte ile gerçeği gözle ayırt etmek oldukça imkansız hale geldi. Kuyumcular da artık altında karekod dönemine geçmeye başladı. Peki altında "karekod uygulaması" ne işe yarıyor? Sahte altın nasıl anlaşılıyor? Uygulama nasıl çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı.​ Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında anlattı.

Altın dolandırıcıları öyle yöntemlere başvuruyor ki sahte ile gerçeği gözle ayırt etmek oldukça imkansız hale geldi. Kuyumcular da artık altında karekod dönemine geçmeye başladı. Peki altında "karekod uygulaması" ne işe yarıyor? Sahte altın nasıl anlaşılıyor? Uygulama nasıl çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında anlattı.

Son dakika: Altında yeni dönem! Karekod uygulaması ne işe yarıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı SON DAKİKA: ALTINDA YENİ DÖNEM! KAREKOD UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA ANLATTI
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