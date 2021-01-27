Son dakika: Altında yeni dönem! Karekod uygulaması ne işe yarıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı

"KALPAZANLIK OLAYLARI ARTTI"

Son aylarda kalpazanlık olayları biraz daha arttığı için hem esnaftan hem de vatandaşın canı biraz daha yandığı için sektörel bazda çeşitli tedbir ve önlemler alınmaya çalışılıyor. Bir şekilde bu işin içinden sıyrılmaya çalışan bir sektör var.