Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Altında yeni dönem! Karekod uygulaması ne işe yarıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı Son dakika: Altında yeni dönem! Karekod uygulaması ne işe yarıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı Son dakika altın haberleri… Altın dolandırıcıları öyle yöntemlere başvuruyor ki sahte ile gerçeği gözle ayırt etmek oldukça imkansız hale geldi. Kuyumcular da artık altında karekod dönemine geçmeye başladı. Peki altında "karekod uygulaması" ne işe yarıyor? Sahte altın nasıl anlaşılıyor? Uygulama nasıl çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında anlattı. Giriş Tarihi: 27.01.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 14:34
Altın dolandırıcıları öyle yöntemlere başvuruyor ki sahte ile gerçeği gözle ayırt etmek oldukça imkansız hale geldi. Kuyumcular da artık altında karekod dönemine geçmeye başladı. Peki
altında "karekod uygulaması" ne işe yarıyor? Sahte altın nasıl anlaşılıyor? Uygulama nasıl çalışıyor? GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayrıntıları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları; "KALPAZANLIK OLAYLARI ARTTI"
Son aylarda kalpazanlık olayları biraz daha arttığı için hem esnaftan hem de vatandaşın canı biraz daha yandığı için sektörel bazda çeşitli tedbir ve önlemler alınmaya çalışılıyor. Bir şekilde bu işin içinden sıyrılmaya çalışan bir sektör var.
Elimde görmüş olduğunuz altın
22 ayar 1 gram altın. Bunun dışında karekod uygulaması var.
Bizim cep telefonuna indirdiğimiz uygulamayla birlikte bu dışındaki karekodu telefondaki uygulamaya tanıtıyoruz.