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Videolar Ekonomi Videoları SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları

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Giriş: 25.04.2022 10:59
Son dakika altın fiyatları... Altın güne düşüşle başladı. Gram altının fiyatı 907 TL seviyesine kadar geriledi. Peki altın neden düşüyor? Altındaki düşüş sürecek mi? Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? A Para ekibinden Rıfat Fırat detayları aktardı.
Altında düşüş sürer mi? ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

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Altında düşüş sürer mi?
Altında düşüş sürer mi?
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