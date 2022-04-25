25 Nisan 2022, Pazartesi
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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? Ons, çeyrek, yarım... İşte güncel altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları... Altın güne düşüşle başladı. Gram altının fiyatı 907 TL seviyesine kadar geriledi. Peki altın neden düşüyor? Altındaki düşüş sürecek mi? Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? A Para ekibinden Rıfat Fırat detayları aktardı.