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Son dakika: Almanya Başkanı Merkel'den flaş Türkiye kararı |Video

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Giriş: 14.06.2020 13:02
Güncelleme:14.06.2020 13:11
Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatması Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da yoğun tepkilere yol açtı. Der Spiegel'e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seyahat uyarısını uzatma kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Önce seyahat uyarısını kaldırma sinyali verdi ardından 31 Ağustos'a kadar uzattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in seyahat uyarısı konusunda türkiye için verdiği karar tepkilere neden oldu

Merkel yönetimi Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılabileceği yönünde sinyaller vermişti.

Bunun üzerine her iki taraftan seyahat acenteleri rezervasyonlar yaptı.

Ancak hükümetin, Türkiye'ye seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatması hem alman hem Türk turizmcileri büyük şaşkınlığa uğrattı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ: HAYAL KIRIKLIĞI

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu kararı alman "Der Spigel" dergisine değerlendirdi

Çavuşoğlu, Almanya'nın seyahat uyarısını uzatma kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri aldığını bildiren çavuşoğlu, Almanya'ya, bu uyarının "mümkün olan en erken zamanda" kaldırılması çağrısında bulundu.

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli yaşıyor.

Sadece 2019'da Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyozncivarında turist geldi.

Almanya'nın bu uyarısıyla birlikte Türkiye'ye giden vatandaşların geri getirme, bakım ve sağlık masrafları yasal olarak seyahat şirketlerine yükleniyor.

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