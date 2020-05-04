Son dakika: 2020 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon düşüyor | Faruk Erdem A Haber'de yorumladı | Video

Son dakika haberine göre; Tüketici fiyatları (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.85 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.94'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 3.16 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.66 düzeyini buldu. Enflasyon ile ilgili ortaya çıkan tabloyu Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem, A Haber canlı yayında yorumladı.