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Sitelerde aidat tartışması büyüyor! Asansör aidatını kimler ödemeli?

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 10:42
Güncelleme:28.12.2022 10:44
Sitelerde yaşanan aidat krizi giderek tırmanıyor. Kiralarla yarışan aidat sonrası kat sahipleri evlerini terk edip kiraya verirken site yönetimlerinin rakamları sürekli yukarı çekmesi tepkilere yol açıyor. Aidatların yanı sıra asansör ücreti içinde yaşanan tartışmalar mevcut. Site ve apartmanlardaki asansörlerin bakım ve yenileme giderleri giriş katta oturanları isyan ettiriyor. Peki giriş katta oturanlar asansör parası vermeli mi? Kata göre asansör gideri ödemek mümkün mü? Asansör aidatlarına kimler katılır? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Mehmet Kırmızı değerlendirdi.

NASIL BELİRLENİYOR?

*Site yönetimi rakamı teklif ediyor

*Maliklerden oluşan genel kurul karar veriyor

*Genelde çok az sayıda katılım oluyor

*Yasal olarak aidat kira ile sınırlı

NE YAPMALI?

*Mutlaka genel kurula katılın

*Kararlara itiraz hakkınız var

*Kararın iptali için Sulh Hukuk'ta dava açılabilir

*Katılıp olumlu oy kullanan dava açamıyor

BORÇ KİMİN?

*Aidat borcu kat malikine ait

*Sözleşmede bulunsa da borç ortak ödeniyor

*Olağan giderler kiracıdan istenebilir

*Demirbaş giderleri kiracıdan alınamaz

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