26 Temmuz 2022, Salı
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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi alanında Avrupa'nın en büyük tesisi olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti.