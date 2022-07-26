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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi alanında Avrupa'nın en büyük tesisi olacak

AA
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Giriş: 26.07.2022 10:35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti.
Avrupa’nın en büyük tesisi olacak
Avrupa'nın en büyük tesisi olacak
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