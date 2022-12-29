29 Aralık 2022, Perşembe
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SGK'larda EYT yoğunluğu var mı? Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'da
20 yıldır çözüm bekleyen EYT nihayet sonuçlandı. EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK, süreci adım adım paylaştı. e-Devlet üzerinden kolayca yapılacak ama yine de Sosyal Güvenlik Kurumlarında bir yoğunluk var. Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.