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SGK'larda EYT yoğunluğu var mı? Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'da

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 09:35
Güncelleme:29.12.2022 09:38
20 yıldır çözüm bekleyen EYT nihayet sonuçlandı. EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK, süreci adım adım paylaştı. e-Devlet üzerinden kolayca yapılacak ama yine de Sosyal Güvenlik Kurumlarında bir  yoğunluk var. Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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