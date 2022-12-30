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SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde

A Haber
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Giriş: 30.12.2022 08:16
EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumlarının önünde kuyruk oluşturdu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek  aktardı.
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SGK önünde EYT kuyrukları SGK ÖNÜNDE EYT KUYRUKLARI
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SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
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