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Haberler Galeri EYT'liler için 81 bin TL'lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? Uzman isim A Haber'de anlattı

EYT'liler için 81 bin TL'lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika EYT haberi... EYT sorunu çözüldü. EYT'li vatandaşlar SGK önlerinde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar EYT ile ilgili birçok sorunun yanıtını merak ediyor. EYT'lilerin emekli aylıkları ne zaman bağlanır? EYT'de prim günü dolmayanların durumu ne olacak? Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Prim günü eksik olan ne yapacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Duman, 2022 yılı haklarından faydalanmak için SGK kuyruklarında bekleyen vatandaşlar için 3'üncü bir alternatif yolu anlattı. İşte 81 bin TL'lik o mektup...

A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 13:05
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EYT’liler için 81 bin TL’lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Türkiye'nin kanayan yarası Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa köklü neşter vuruldu. EYT problemini gündemden kaldıracak tarihi reformla hizmet ve prim ödeme gün sayısını dolduran ancak yaş haddi için bekleyen yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak.

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EYT’liler için 81 bin TL’lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Böylece, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yıl fiili hizmet süresini ve 5.000 prim günü sayısını tamamlamış olmaları kaydıyla emekli aylığına hak kazanacak.

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EYT’liler için 81 bin TL’lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Örneğin, 1999 yılında 18 yaşında işe başlayan ve 20 yıl kesintisiz prim ödeyen bir kadın çalışan, 25 yıllık sürenin sonunda bir erkek çalışan emekli dilekçesini verebilecek. Ancak, bu kapsamda bulunanların sayısının sınırlı olduğu, EYT ortalamasının 49.9 yaş olduğu hesaplandı.

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EYT’liler için 81 bin TL’lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

YAŞ SINIRI YOK, KADINDA 20, ERKEKTE 25 YIL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı EYT toplantısının ardından milyonların beklediği müjdeli haberi duyurdu.

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EYT’liler için 81 bin TL’lik MEKTUP! SGK kuyruğunda bekleyenler dikkat... BORÇLANMA nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Toplantıda Bakan Nebati, EYT düzenlemesinin bütçe maliyetini anlatırken, Bakan Bilgin de, yaş seçeneklerini de içeren formüllere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Başkan Erdoğan ise "Bu sorunu kökten çözüp, masadan kaldıralım" mesajı vererek yaş sınırı tartışmalarına noktayı koydu.