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Son dakika: SGK önünde EYT kuyrukları! Flaş açıklama: Düzenleme henüz yasalaşmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika: SGK önünde EYT kuyrukları! Flaş açıklama: Düzenleme henüz yasalaşmadı

Son dakika haberleri... Şubeler önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası SGK'dan EYT açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Düzenleme henüz yasalaşmadı. EYT yasalaşınca talep edildiğinde aylık bağlanacak" ifadelerine yer verildi.

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