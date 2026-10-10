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Londra sokaklarında Gazze için tarihi yürüyüş: On binler İsrail’in soykırımına karşı tek ses oldu!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Londra sokaklarında Gazze için tarihi yürüyüş: On binler İsrail’in soykırımına karşı tek ses oldu!

İsrail'in Gazze'de aralıksız sürdürdüğü soykırım ve vahşete karşı dünya sokakları adalet talebiyle inlemeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen on binlerce vicdan sahibi gösterici, Filistin bayraklarıyla tarihi bir yürüyüş başlattı. Batılı hükümetlerin İsrail'e verdiği açık desteğe meydan okuyan halk, Westminster Köprüsü üzerinden geçerek katliamların derhal son bulmasını ve İsrail'e silah satışının durdurulmasını haykırdı. Başkentteki dev protestonun nabzını A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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