Salgına rağmen 2020 yılında 42 ton rezervi tespit edildi

Son 20 yılda toplamda 382 ton altın üretildi. Ağrı Mollakara bölgesinde piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın 2,8 milyar dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi. Bu yıl hedef 45 ton üzeri önümüzdeki 5 yılda ise 100 ton… Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.