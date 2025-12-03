Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Canlı yayında anlattı

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira ve konut fiyat artış oranları da belli oldu. Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN