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Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! Bilet fiyatları ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar arttı?

A Haber
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Giriş: 19.04.2022 10:18
Son dakika ekonomi haberi... Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar yine iş başında. Bayram öncesi bilet fiyatları belli oldu. Otobüs ve uçak bileti fiyatları arasında ne kadar fark var? Ramazan ayıyla birlikte ürün fiyatları da değişti. Fırsatçılar 18 günde yüzde 40 zam yaptı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kalem kalem anlattı.
Bayram öncesi fırsatçılar iş başında! BAYRAM ÖNCESİ FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA!

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