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Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! Bilet fiyatları ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar arttı?

Son dakika ekonomi haberi... Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar yine iş başında. Bayram öncesi bilet fiyatları belli oldu. Otobüs ve uçak bileti fiyatları arasında ne kadar fark var? Ramazan ayıyla birlikte ürün fiyatları da değişti. Fırsatçılar 18 günde yüzde 40 zam yaptı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kalem kalem anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:43
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Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! Bilet fiyatları ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar arttı?

Bayram öncesi bilet fiyatları belli oldu. Otobüs ve uçak bilet fiyatlarındaki fark dikkat çekti. Öte yandan Ramazan ayıyla birlikte ürün fiyatları da değişti. Fırsatçılar 18 günde yüzde 40 zam yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! Bilet fiyatları ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar arttı?

Peki biletler için tavan fiyat gelir mi? Bayram öncesi bilet fiyatları ne kadar oldu? Ramzan fırsatçılığı etiketlere nasıl yansıdı? Hangi ürün ne kadar arttı? Ramazan ayının başladığı ilk günden düne kadarki fiyatlar karşılaştırıldı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! Bilet fiyatları ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar arttı?

BU DA BAYRAM FIRSATÇILIĞI

Yağmur geliyor fiyatları artırabilir, Ramazan geldi artırıyorlar, bayram yaklaşıyor fiyatları artıralım. Bu da bir bayram fırsatçılığı. Neredeyse otobüs fiyatları uçak fiyatlarıyla neredeyse eşitlenmiş durumda.

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Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! Bilet fiyatları ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar arttı?

Petrol fiyatları artıyor o da akaryakıta yansıyor bizim de maliyetlerimiz artıyor denebilir ama baktığınız zaman bu maliyetler arttığı kadar değil daha fazla yansıtıyorsunuz. Talebi görünce fırsatı kaçırmayıp fiyatları artırıp paraya çevirme düşüncesi var.

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Ramazan bayramı öncesi fırsatçılar iş başında! Bilet fiyatları ne kadar oldu? Hangi ürün ne kadar arttı?

TAVAN FİYAT GELİR Mİ?

Uçaklarda tavan fiyat uygulaması yapıyor Ulaştırma Bakanlığı zaman zaman. Burada da bir tavan fiyat uygulaması bir dönem yapılmıştı otobüslerde de yine bölgelere göre böyle bir tavan fiyat uygulamasına ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ucu açık olduğu zaman biletin bulunmadığı tarihler yaklaştığında bu fiyatlar bile çok düşük kalabilir.