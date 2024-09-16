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Piyasalar için kritik hafta! İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

Piyasalar için kritik hafta! İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:46
Piyasaların gözü merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altında beklentiler neler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için tahminini açıklayan Memiş, "3 bin – 3 bin 500 lira aralığında yılı tamamlarız" ifadelerini kullandı.
İslam Memiş gram için A Haberde rakam verdi İSLAM MEMİŞ GRAM İÇİN A HABER'DE RAKAM VERDİ

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