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İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

Piyasaların gözü merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altında beklentiler neler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için tahminini açıklayan Memiş, "3 bin – 3 bin 500 lira aralığında yılı tamamlarız" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:46
İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

Piyasaların gözü merkez bankalarının faiz kararlarında. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

BU HAFTA KRİTİK

Para piyasaları ve küresel piyasalar için bu hafta çok önemli bir hafta. Tam 18 merkez bankası bu hafta faiz kararlarını açıklayacak.


En önemlileri çarşamba akşamı saat 21'de ABD Merkez Bankası FED, perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dahil olmak üzere toplam 18 merkez bankasının faiz kararları var. Oldukça yoğun karışık bir hafta olacak.

İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

Piyasalarda FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi ons altındaki yükselişle yeniden fiyatlandı. 2.830 dolar seviyesine kadar 25 baz puanlık faiz indirimi, 2.585 dolar seviyesine kadar da 50 baz puanlık faiz indirimi fiyatlandı.

İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

ONS ALTINDA BEKLENTİLER

Gözlerimiz çarşamba akşamı 25 baz puanlık faiz indirimi yüzde 100 olarak fiyatlanırken 50 baz puanlık faiz indirimi yüzde 50 yüzde 50 olarak fiyatlandı. Yine yıllık öngörümde bir değişiklik yok. 2.600 dolara kadar merkez bankalarını fiyatlayan 2.600 dolar 3 bin dolar aralığında jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir ons altınla yolumuza devam edeceğiz.

İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2024 yılına ilişkin sloganımız 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacaktı. Bugüne kadar gelinen noktada altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam ediyor. Altın hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda değer artışlarına devam ediyor.