İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!

BU HAFTA KRİTİK

Para piyasaları ve küresel piyasalar için bu hafta çok önemli bir hafta. Tam 18 merkez bankası bu hafta faiz kararlarını açıklayacak.



En önemlileri çarşamba akşamı saat 21'de ABD Merkez Bankası FED, perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dahil olmak üzere toplam 18 merkez bankasının faiz kararları var. Oldukça yoğun karışık bir hafta olacak.