16 Eylül 2024, Pazartesi
İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Kar satışlarına dikkat!
Piyasaların gözü merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altında beklentiler neler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için tahminini açıklayan Memiş, "3 bin – 3 bin 500 lira aralığında yılı tamamlarız" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:46