Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Son dakika ekonomi haberi... Petrol Mart ayından bu yana en düşük seviyede. Bu düşüşün nedeni ne? Kısa dönemde nasıl etkiler doğurur? Benzin fiyatlarını etkiler mi? Ekonomist Zafer Ergezen, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, oran vererek benzin fiyatlarında düşüş beklediğini belirtti. Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ergezen, savaşın bitmesi durumunda petrol fiyatlarının nasıl etkileceğini yorumladı.

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