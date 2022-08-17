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Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 14:24
Son dakika ekonomi haberi... Petrol Mart ayından bu yana en düşük seviyede. Bu düşüşün nedeni ne? Kısa dönemde nasıl etkiler doğurur? Benzin fiyatlarını etkiler mi? Ekonomist Zafer Ergezen, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, oran vererek benzin fiyatlarında düşüş beklediğini belirtti. Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ergezen, savaşın bitmesi durumunda petrol fiyatlarının nasıl etkileceğini yorumladı.
Petrolde sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? PETROLDE SERT DÜŞÜŞ! BENZİN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

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