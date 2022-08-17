Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

"RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI BİTİRSE..."

Rusya – Ukrayna savaşının petrol fiyatları üzerinde yaklaşık 30 dolarlık bir risk birimi var bu risk birimi henüz kalkmamış durumda. Eğer Ukrayna – Rusya savaşı bitirse burada 30 dolarlık çok ciddi keskin bir düşüş görülme ihtimali de var petrol fiyatları içerisinde ki o yüzden önümüzdeki dönemde ben yükselişten ziyade düşüş ihtimalini çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum.