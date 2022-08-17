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Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Son dakika ekonomi haberi... Petrol Mart ayından bu yana en düşük seviyede. Bu düşüşün nedeni ne? Kısa dönemde nasıl etkiler doğurur? Benzin fiyatlarını etkiler mi? Pompaya nasıl yansır? Ekonomist Zafer Ergezen, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, oran vererek benzin fiyatlarında düşüş beklediğini belirtti. Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ergezen, savaşın bitmesi durumunda petrol fiyatlarının nasıl etkileceğini yorumladı.

Körfez ülkeleri petrol üretimini artırdı. Uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı düşüyor.

Petrol Mart ayından bu yana en düşük seviyede.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Bu düşüşün nedeni ne? Kısa dönemde nasıl etkiler doğurur? Benzin fiyatlarını etkiler mi? Ekonomist Zafer Ergezen, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Özellikle Orta Doğu'daki brent petrol fiyatlarında son dönemde bir satış baskısı görüyorduk bu baskı hala devam ediyor. Özellikle OPEC ülkelerindeki üretim artışı bu anlamda etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Diğer bir noktada resesyon endişeleri özellikle Çin'de bu hafta başında Çin'e gelen parakende satış rakamları beklentilerin çok altında kalmıştı.

Bu da petrol talebinin beklentilerin altında kalacağı endişelerini de beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Bir taraftan OPEC ülkelerinde üretim artıyor bir taraftan talep endişeleri var. Bu da petrol fiyatının geri gelmesine yol açıyor ki önümüzdeki dönemde bir miktar daha geri gelmesini bekliyorum ben. Yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüş daha olacaktır muhtemelen.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Bunu böyle aldığımız zaman bugünkü düşüşle hafta başından beri yaşanan düşüşle önümüzdeki dönemde yaşanması beklenen düşüşle beraber tabii ki yurt içinde de benzin fiyatlarında bir miktar düşüş olacaktır diye düşünüyorum.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

"POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAKTIR"

Bunun fiyatlara yansıması mutlaka olacaktır. Çünkü şu anda baktığımız zaman petrol tarafında artık trend bir miktar daha aşağıya dönmüş durumda. Uluslararası piyasalarda küresel anlamda da bu fiyatlarda aşağı yönlü düşüş bekleniyor. Bunun da etkisi kaçınılmaz olarak benzin fiyatlarında da düşüş olarak pompa fiyatlarına da yansıyacaktır.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Yüzde 5 – 7,5 arasında bir düşüş bekliyorum benzin fiyatlarında. Önümüzde çok kısa dönem içerisinde bunun yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Zaten yakında da bunu büyük bir ihtimalle duyarız.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

Açıkçası ben bundan sonraki dönem içerisinde yukarı yönlü çok sert hareketler eskisi gibi beklemiyorum. Geçen senelerde pandemi kriziyle birlikte brent petrolde 20 doların altındaki fiyatları görmüştük şimdi de 120 dolarlara kadar çıkmıştı.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Aslında çok ciddi bir yükseliş var petrol fiyatlarında artık yavaş yavaş bu trend bir miktar daha aşağı düşecektir. Özellikle küresel büyüme endişeleri, resesyon endişeleri işte ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımları burada petrol fiyatlarını bir miktar baskılayacak.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

"RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI BİTİRSE..."

Rusya – Ukrayna savaşının petrol fiyatları üzerinde yaklaşık 30 dolarlık bir risk birimi var bu risk birimi henüz kalkmamış durumda. Eğer Ukrayna – Rusya savaşı bitirse burada 30 dolarlık çok ciddi keskin bir düşüş görülme ihtimali de var petrol fiyatları içerisinde ki o yüzden önümüzdeki dönemde ben yükselişten ziyade düşüş ihtimalini çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

Önümüzdeki dönemde yükselişlerin sadece tepki olarak kalacağını savaş biterse çok keskin düşüşler görebileceğimizi bunun hem benzin fiyatlarını pompa fiyatlarını hem de enflasyon üzerinde de düşürücü etkisi olacağını düşünüyorum.

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi? Pompaya yansır mı? Uzman ekonomist değerlendirdi: Savaş biterse...

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