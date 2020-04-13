"Petrol fiyatlarında derin bir geri çekilme görebiliriz" | Video

OPEC, petrol üretimini 1 Mayıs - 30 Haziran döneminde 9.7 milyon varil kısma kararı aldı. A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut, OPEC’in petroldeki arz kısıntısı kararını değerlendirdi. Karabulut, petroldeki talebin azalmasının fiyatları indireceğini söyledi. Karabulut, önümüzdeki süreçte emtialarda yaşanacak fiyat hareketliliklerini de değerlendirdi. İşte Karabulut’un o açıklamaları;