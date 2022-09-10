Özel yurtlara zam sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı | Özel yurtlara en çok yüzde kaç zam yapılabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelikle birlikte yurt ücretlerine yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak. İşte haberin detayları...

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