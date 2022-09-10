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Özel yurtlara zam sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı | Özel yurtlara en çok yüzde kaç zam yapılabilir?

A Haber
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Giriş: 10.09.2022 09:46
Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelikle birlikte yurt ücretlerine yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak. İşte haberin detayları...
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