OVP'de neler olacak? Orta Vadeli Programda hangi hedefler olacak? İşte Türk ekonomisinin yol haritası...

Son dakika haberi... 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Başkan Erdoğan OVP'yi bugün saat 14'te açıklayacak. OVP'de neler olacak? Uzman konuklar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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