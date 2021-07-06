Otomobilde vergi zamanı | Kimler ödeyecek? Ne zaman ödenecek? Nasıl ödenecek? Son vergi ödeme günü ne zaman?

MTV 2. taksit ödeme işlemleri motorlu taşıtlar vergisi ödemek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. MTV taksitleri yıl içerisinde 2 kez ödenebiliyor. Peki, MTV ödeme nasıl yapılır, son gün ne zaman? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.