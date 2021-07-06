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Otomobilde vergi zamanı | Kimler ödeyecek? Ne zaman ödenecek? Nasıl ödenecek? Son vergi ödeme günü ne zaman?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 10:43
MTV 2. taksit ödeme işlemleri motorlu taşıtlar vergisi ödemek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. MTV taksitleri yıl içerisinde 2 kez ödenebiliyor. Peki, MTV ödeme nasıl yapılır, son gün ne zaman? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
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