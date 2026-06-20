İngiltere'de iki tren çarpıştı: 1 ölü, 89 yaralı

İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu facia yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi yaralandı. Yetkililer bölgede acil durum ilan ederken, tren seferleri durduruldu ve yolculara alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.