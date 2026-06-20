Mersin'de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada

Mersin'de kasklı 2 şüpheli, bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasp etti. Olay anı güvenlik kamerasıa saniye saniye yansıdı.