Alman vekilden AB’ye Türkiye çıkışı!

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen oturumda konuşan Alman milletvekili Tomasz Froelich, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi. Froelich, AB’nin uyguladığı çifte standartlar nedeniyle inandırıcılığını kaybettiğini belirterek, "Ankara sizin ahlak derslerinize ihtiyaç duymuyor" dedi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Doç. Dr. Kemal Olçar, Avrupa’daki bu çarpıcı itirafın perde arkasını ve Türkiye’deki yansımalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.