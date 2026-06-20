Medeniyetlerin buluşma noktası Kars: Tarih ve lezzet dolu bir yolculuk

Doğu Anadolu’nun en kuzeyinde, yüzyıllar boyu pek çok medeniyete kucak açan kadim şehir Kars, tarihi dokusu ve eşsiz lezzetleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Memleket Hikayeleri ekibi, bu hafta aşıklar şehri Kars’ın sembolik yapılarını, kültürel mirasını ve dillere destan yöresel mutfağını ekranlara taşıdı. Kars Kalesi’nden Sarıkamış’ın hüzünlü tarihine, dünyanın en lezzetli peynirlerinden meşhur kaz etine kadar her detay, şehrin ruhunu yansıtan çarpıcı karelerle izleyicilerle buluştu.