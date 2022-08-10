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Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş detaylarını açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2022 14:45
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışı için planan yeni uygulamayı açıkladı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.
Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı!
Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı!
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