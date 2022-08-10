Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş detaylarını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışı için planan yeni uygulamayı açıkladı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.