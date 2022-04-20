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Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor! Uçak biletlerine talep yoğun

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Giriş: 20.04.2022 15:45
Güncelleme:20.04.2022 15:45
Ramazan Bayramı’na 10 gün var. Ancak otogarda hareketlilik diğer bayramlara göre yok denecek kadar az. Bunun nedeni ise otobüs fiyatlarının nerdeyse uçak biletlerine yaklaşması. Vatandaşlar bilet fiyatlarından şikayetçi olurken Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. " dedi.
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