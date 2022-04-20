20 Nisan 2022, Çarşamba
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Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor! Uçak biletlerine talep yoğun
Ramazan Bayramı’na 10 gün var. Ancak otogarda hareketlilik diğer bayramlara göre yok denecek kadar az. Bunun nedeni ise otobüs fiyatlarının nerdeyse uçak biletlerine yaklaşması. Vatandaşlar bilet fiyatlarından şikayetçi olurken Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. " dedi.