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Netflix, Disney+ ve Amazon’a soruşturma

Netflix, Disney+ ve Amazon'a soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 10:04
Rekabet Kurulu'ndan dijital platformlara soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney+, Exxen, Blutv, Amazon ve Gain hakkında rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
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Netflix, Disney+ ve Amazon’a soruşturma
Netflix, Disney+ ve Amazon’a soruşturma
Netflix, Disney+ ve Amazon'a soruşturma
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