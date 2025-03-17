Netflix, Disney+ ve Amazon’a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan dijital platformlara soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan Netflix, Disney+, Exxen, Blutv, Amazon ve Gain hakkında rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

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