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Mısır ekonomisine Husi darbesi! Kızıldeniz'deki saldırılar Mısır'a milyarlarca dolar kaybettirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 11:50
Güncelleme:09.03.2024 11:52
Kızıldeniz'deki saldırılar küresel ticareti aksattı. Uluslararası para fonu IMF'nin hazırladığı rapora göre, Süveyş Kanalı’ndaki ticaret hacmi son 2 ayda yüzde 50 azalırken, Mısır milyarlarca dolarlık gelir kaybına uğradı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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