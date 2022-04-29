29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2022 10:07
Son dakika ekonomi haberi... Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Yatırım için en uygun altın çeşidi hangisi? Eşinden maaş alan kişinin ikramiyesi ne kadar olur? Elektrik desteği nasıl alınır? Nereye başvurulmalı? Yıllık izin bayrama rastlarsa uygulama nasıl oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Milyonları ilgilendiriyor! Altın alacaklar... MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! ALTIN ALACAKLAR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonları ilgilendiriyor! Altın alacaklar...
Milyonları ilgilendiriyor! Altın alacaklar...
Turizme bayram bereketi
Turizme bayram bereketi
Karaca Adası’nın fiyatı güncellendi!
Karaca Adası’nın fiyatı güncellendi!
İşte Almanya’da enflasyon rakamları
İşte Almanya'da enflasyon rakamları
Fransa’da akaryakıt krizi!
Fransa'da akaryakıt krizi!
Dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da!
Dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da!
Enflasyon raporu açıklandı
Enflasyon raporu açıklandı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı!
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı!
İşte fazla mesai hesaplama formülü
İşte fazla mesai hesaplama formülü
THY’den çevreci uçağına özel tasarım!
THY'den çevreci uçağına özel tasarım!
Üretici yeni sezonda ne bekliyor?
Üretici yeni sezonda ne bekliyor?
Semt pazarlarında fiyatlar nasıl?
Semt pazarlarında fiyatlar nasıl?
Daha Fazla Video Göster