Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

Son dakika ekonomi haberi... Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Yatırım için en uygun altın çeşidi hangisi? Eşinden maaş alan kişinin ikramiyesi ne kadar olur? Elektrik desteği nasıl alınır? Nereye başvurulmalı? Yıllık izin bayrama rastlarsa uygulama nasıl oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN