29 Nisan 2022, Cuma
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Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı
Son dakika ekonomi haberi... Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Yatırım için en uygun altın çeşidi hangisi? Eşinden maaş alan kişinin ikramiyesi ne kadar olur? Elektrik desteği nasıl alınır? Nereye başvurulmalı? Yıllık izin bayrama rastlarsa uygulama nasıl oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.