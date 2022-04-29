Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

ALTIN ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?

Altını iki türlü alıyoruz. Bir takı olarak alıyoruz. Yatırım için alıyorsanız işçiliği az olan altın almak lazım. Çünkü işçilik parası var. Gram altın alabilirsiniz. Alım satım arasında ciddi farklar var. Özellikle hafta sonları piyasalar kapandıktan sonra o farklara dikkat etmek lazım. Eğer altın yatırımı yapmak istiyorsanız mutlaka orta uzun vadede düşünmek lazım.

Altın korumalı mevduat hesabı imkanı da var. Altınınızı koruyor aynı zamanda ek kazanç da sağlıyor.