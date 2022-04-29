Milyonları ilgilendiriyor! Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı
Son dakika ekonomi haberi... Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Yatırım için en uygun altın çeşidi hangisi? Eşinden maaş alan kişinin ikramiyesi ne kadar olur? Elektrik desteği nasıl alınır? Nereye başvurulmalı? Yıllık izin bayrama rastlarsa uygulama nasıl oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Giriş Tarihi: 29.04.2022
10:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
10:08
Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Hangi altın türü tercih edilmeli? Bayram ikramiyesi kim ne kadar alacak? Eşinden maaş alan kişinin ikramiyesi kaç lira olur? Elektrik desteği için nereye başvurulmalı? Yıllık izin bayrama rastlarsa uygulama nasıl oluyor?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
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ALTIN ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?
Altını iki türlü alıyoruz. Bir takı olarak alıyoruz. Yatırım için alıyorsanız
işçiliği az olan altın almak lazım. Çünkü işçilik parası var. Gram altın alabilirsiniz. Alım satım arasında ciddi farklar var. Özellikle hafta sonları piyasalar kapandıktan sonra o farklara dikkat etmek lazım. Eğer altın yatırımı yapmak istiyorsanız mutlaka orta uzun vadede düşünmek lazım.
Altın korumalı mevduat hesabı imkanı da var. Altınınızı koruyor aynı zamanda ek kazanç da sağlıyor.
EŞİMDEN MAAŞ ALIYORUM. İKRAMİYEM KAÇ LİRA OLACAK?
Herkese
1.100 TL yatırıldı, yatırılmaya devam ediyor. Bugün de Bağkur ve emekli sandığı emeklileri alacak ama eşinden maaş alanlar babasından maaş alanlar hisse oranında alacaklar. Mesela yüzde 75 ise 825 TL, yüzde 50 ise 550 TL şeklinde. Dul/yetim maaşı, iş görmezlik maaşında hisse oranında alınıyor.
ELEKTRİK DESTEĞİ İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIZ?
İki tane elektrik desteği var. Birincisi imkanı olmayan vatandaşların zannedersem 150 kilovat saate kadarki faturalarını devlet ödüyor. Hepimize devlet destek veriyor şu dönemde. Faturamızın yüzde 50'sini devlet ödüyor. İhtiyacı olan vatandaşların da 150 kilovat saatlik faturasının tamamını ödüyor. İkincisi de kronik rahatsızlığı olan insanlarımız var onlar belli cihazlarla yaşamak zorundalar. O cihazlarla yaşamak zorunda olan vatandaşların da faturasını devlet ödüyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılabildiği gibi kaymakamlıklara yapılabiliyor.
YILLIK İZİN BAYRAMA RASTLARSA UYGULAMA NASIL OLUYOR?
Senelik izne ayrıldınız geçen hafta ve devam ediyor araya bayram girdi siz 20 gün izne ayrılmıştınız. Bayram 3 gün izninize ilave ediliyor. 3 gün fazladan izin yapıyorsunuz.