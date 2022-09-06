06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2022 15:54
Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler geliyor. Asgari ücret ile emekli ve memur maaşları yükselecek, icra borçları siliniyor, doğalgaz destek ödemesi başladı, eğitim öğretim desteği ve 1 milyar liralık Türk Aile Destek Programı... A Haber muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler
Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler
Başkan Erdoğan’dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Başkan Erdoğan'dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Sözleşmeli personele müjde
Sözleşmeli personele müjde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan metro hattı mesajı! Araçlar hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan metro hattı mesajı! Araçlar hazır
Banka promosyonu nasıl artırılır?
Banka promosyonu nasıl artırılır?
2 bin TL altında icra borçları...
2 bin TL altında icra borçları...
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
İşte EYT’de doğru bilinen yanlışlar
İşte EYT’de doğru bilinen yanlışlar
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonominin 3 yıllık haritası belli oldu
Ekonominin 3 yıllık haritası belli oldu
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi!
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi!
TMO’da fındık alımları başladı
TMO’da fındık alımları başladı
Daha Fazla Video Göster