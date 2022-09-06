Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler! Asgari ücret, emekli ve memur maaşları artacak

Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler geliyor. Asgari ücret ile emekli ve memur maaşları yükselecek, icra borçları siliniyor, doğalgaz destek ödemesi başladı, eğitim öğretim desteği ve 1 milyar liralık Türk Aile Destek Programı... A Haber muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı.

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