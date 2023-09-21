Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? Yaş sınırı var mı? Destekler neler? A Haber'de anlattı

Milyonlarca ev kadını "Nasıl emekli olurum?", "Nasıl sigortalı olurum?", "Emekli olabilmek için yaş sınırı kaç?", "Hangi şartlar gerekiyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

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