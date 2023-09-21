21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? Yaş sınırı var mı? Destekler neler? A Haber'de anlattı

Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? Yaş sınırı var mı? Destekler neler? A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2023 10:07
Milyonlarca ev kadını "Nasıl emekli olurum?", "Nasıl sigortalı olurum?", "Emekli olabilmek için yaş sınırı kaç?", "Hangi şartlar gerekiyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.
Milyonlara erken emeklilik hakkı MİLYONLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlara erken emeklilik hakkı!
Milyonlara erken emeklilik hakkı!
Haksız ticari uygulamalar ceza!
Haksız ticari uygulamalar ceza!
Asgari ücret desteğinin ayrıntıları!
Asgari ücret desteğinin ayrıntıları!
Zamlı maaşlarda hesaplar değişti
Zamlı maaşlarda hesaplar değişti
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur?
Emekli zammı ne kadar olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak?
Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç
Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç
Dev fonlarla ABD’de büyük buluşma!
Dev fonlarla ABD'de büyük buluşma!
İşte Avrupa’nın en büyüğü!
İşte Avrupa'nın en büyüğü!
Emeklilerin gözü 1 Ekim’de Meclis’te
Emeklilerin gözü 1 Ekim’de Meclis’te
Esnek çalışma düzenlemesi yolda
Esnek çalışma düzenlemesi yolda
Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?
Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?
Daha Fazla Video Göster