21 Eylül 2023, Perşembe
Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber'de anlattı
Milyonlarca ev kadını "Nasıl emekli olurum?", "Nasıl sigortalı olurum?", "Emekli olabilmek için yaş sınırı kaç?", "Hangi şartlar gerekiyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı. Erdem, "Evlenene faizsiz kredi desteği" ile ilgili ayrıntıları da paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.09.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 10:07
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