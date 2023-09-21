Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber’de anlattı

BU HABERLERE İNANMAYIN!

Ev kadınına emeklilik deyince bazen internette görüyorum önce o yanlışı düzeltelim de kafalarda o gitsin, işte 25 yıl ev kadınlığı yapanlar emekli olacak gibi haberler oluyor. Sonra okuyorsun sonunda öyle bir şey olmadığını anlıyorsun ama başlık öyle. Bu haberlere inanmasınlar.