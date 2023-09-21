21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber'de anlattı

Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber'de anlattı

Milyonlarca ev kadını "Nasıl emekli olurum?", "Nasıl sigortalı olurum?", "Emekli olabilmek için yaş sınırı kaç?", "Hangi şartlar gerekiyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı. Erdem, "Evlenene faizsiz kredi desteği" ile ilgili ayrıntıları da paylaştı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.09.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 10:07
  • 1
  • 30
Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber’de anlattı

Ev hanımları nasıl emekli olacak? Devlet destekleri neler? Emekli olabilmek için yaş sınırı kaç? Hangi şartlar gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber’de anlattı

BU HABERLERE İNANMAYIN!

Ev kadınına emeklilik deyince bazen internette görüyorum önce o yanlışı düzeltelim de kafalarda o gitsin, işte 25 yıl ev kadınlığı yapanlar emekli olacak gibi haberler oluyor. Sonra okuyorsun sonunda öyle bir şey olmadığını anlıyorsun ama başlık öyle. Bu haberlere inanmasınlar.

  • 3
  • 30
Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber’de anlattı

SİSTEME GİRMEDEN EMEKLİLİK OLMAZ

Bir kere sosyal güvenlik sistemine girmeden emeklilik diye bir şey olmaz o yüzden sosyal güvenlik sistemine gireceksiniz.

  • 4
  • 30
Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber’de anlattı

AİLE VE GENÇLİK BANKASI

AK Parti'nin seçim beyannamesinde bu yer almıştı ev kadınları ve anneler için hem sosyal güvence hem de emeklilik imkanı gelecek diye. Bunun ilk adımı da Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla olacak. Çünkü bütün finansman buradan sağlanacak ve annelerle ev kadınlarına emeklilik yolu açılmış olacak.

  • 5
  • 30
Milyonlara yıpranma ile erken emeklilik hakkı! Ev hanımları nasıl emekli olur? A Haber’de anlattı

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Ekim ayında ben bu yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesini bekliyorum.