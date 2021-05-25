25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlara yeni kredi fırsatı! Nefes kredisine başvurular ne zaman başlıyor? Kredi fırsatından kimler yararlanacak? İşte detaylar...

Milyonlara yeni kredi fırsatı! Nefes kredisine başvurular ne zaman başlıyor? Kredi fırsatından kimler yararlanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2021 09:54
Güncelleme:25.05.2021 09:59
Pandeminin etkisini azaltmak için verilen destekler adeta can suyu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin çerçevesi netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı.
Milyonlara yeni kredi! Kimler yararlanacak?
Milyonlara yeni kredi! Kimler yararlanacak?
Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?
Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?
Yeni YEKA ihaleleri olacak mı?
Yeni YEKA ihaleleri olacak mı?
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de: 4. gemi olabilir ekonomik olursa kiralama yoluyla olacak
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de: "4. gemi olabilir ekonomik olursa kiralama yoluyla olacak"
Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar
Akdeniz’de müjde ne olacak?
Akdeniz’de müjde ne olacak?
Karadeniz sondaj üssü haline gelecek
"Karadeniz sondaj üssü haline gelecek"
Karadeniz’de yeni müjde gelecek mi?
Karadeniz’de yeni müjde gelecek mi?
Kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor!
Kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor!
A Haber ve A Para'ya konuk oluyor
A Haber ve A Para'ya konuk oluyor
Türk SİHA'ları Avrupa semalarında!
Türk SİHA'ları Avrupa semalarında!
Daha Fazla Video Göster