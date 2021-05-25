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Milyonlara yeni kredi fırsatı! Nefes kredisine başvurular ne zaman başlıyor? Kredi fırsatından kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Pandeminin etkisini azaltmak için verilen destekler adeta can suyu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin çerçevesi netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı.