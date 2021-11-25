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Mesele sadece ekonomi mi? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan?

A Haber
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Giriş: 25.11.2021 09:27
Güncelleme:25.11.2021 09:32
Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinin ardından döviz fiyatlarında anormal yükselişler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından üretim, ihracat, istihdam, yatırım ve büyüme odaklı bir ekonomik kurtuluş savaşının verildiğini duyurdu. Peki döviz üzerinde kimler oyun oynuyor? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Ekonomiye saldırının arkasında kim var? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir değerlendirdi.
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