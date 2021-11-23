Merkez Bankası'nın kur açıklaması ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yorumladı

Merkez Bankası'ndan kur açıklaması geldi. Açıklamada, ''Merkez Bankası'nın kur seviyesine ilişkin taahhüdü yoktur. Piyasalarda gerçekçi olmayan fiyat oluşumu gözlemleniyor.'' denildi. Son dakika gelişmesini A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yorumladı. İşte detaylar...

Merkez Bankası'ndan kritik bir kur açıklaması geldi.

Açıklamada, ''Merkez Bankası'nın kur seviyesine ilişkin taahhüdü yoktur. Piyasalarda gerçekçi olmayan fiyat oluşumu gözlemleniyor.'' denildi.

AÇIKLAMANIN ANLAMI NE?

Son dakika gelişmesini A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yorumladı.

Doğaner, "Sağlıksız bir fiyatlama, ciddi bir saldırı var" dedi.

"Büyüme odaklı yeni modelden bahsediyoruz" ifadelerine yer veren Doğaner, "Ekonomik kurtuluş savaşı devam edecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Doğaner, Başkan Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı konuşması ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sonrası yaşananlara dikkat çekerek "Ellerindeki kozları oynamaya başladılar. Ciddi bir dalgalanma oldu." açıklamasını yaptı.

Doğaner, Merkez Bankası'nın yaşananlar karşısında vatandaşa "oyuna gelmeyin" mesajını verdiğini bildirdi.