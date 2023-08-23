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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 11:44
Borsada yükseliş harketi devam ediyor. Yarın Merkez Bankası faiz kararı var. Piyaslar ne bekliyor? Fazi kararı borsayı nasıl etkiler? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber'de değerlendirdi.
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