Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?

Borsada yükseliş harketi devam ediyor. Yarın Merkez Bankası faiz kararı var. Piyaslar ne bekliyor? Fazi kararı borsayı nasıl etkiler? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber'de değerlendirdi.

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