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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? A Haber’de değerlendirdiler

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? A Haber’de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 14:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? A Haber’de değerlendirdiler
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