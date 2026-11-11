Türkiye ile Suudi Arabistan'dan 2 bin megavatlık enerji hamlesi! 1,3 milyon haneye elektrik sağlanacak

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerji iş birliği kapsamında önemli bir adım atıldı. Bakan Alparslan Bayraktar ve Suudi mevkidaşının huzurunda, 8 uluslararası finans kuruluşu Sivas ve Taşeli'de kurulacak toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleri için destek mektubu imzaladı. Yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımla 2029'da faaliyete geçmesi hedeflenen santrallerin 1,3 milyon haneye elektrik sağlaması bekleniyor.