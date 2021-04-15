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Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi! Faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak? Karar sonrası dolar ne kadar oldu?

A Haber
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Giriş: 15.04.2021 14:10
Güncelleme:15.04.2021 14:13
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmişti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrasında faiz kararı duyuruldu. Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy, kararın ardından A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, "Beklediğimiz gibi bekle gör yaptı. Rasyonel olanı yaptı. Şimdi dediğim gibi detaylara da bakıyor olacak piyasa. Yani sıkı para piyasasına vurgu zaten yapıldı bu toplantı da devamı. Merkez Bankası’nın kredibilitesini devam ettiğini göreceğiz. Zaten an itibariyle 8’lere doğru hareket gördük karar sonrası." dedi.
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