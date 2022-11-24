MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI! Faiz tek haneye indi: Faiz indirim döngüsü sonlandırıldı! Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

Merkez Bankası faiz kararının açıkladı. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. 150 baz puan daha düşerek Merkez Bankası faizi yüzde 9'a düşürdü. Faiz iki yıl sonra tek haneye indi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Akademisyen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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