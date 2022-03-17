Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2022 Mart Ayı faiz oranları...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Mart 2022 Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı ve faiz karar metni yayımlandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası 2022 yılının ilk iki faiz toplantısı sonrasında da politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktığını açıklamıştı. Öte yandan ekonomistlerin radarındaki Merkez Bankası faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı.