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"Merkez Bankası 140 milyar dolar rezerv sattı" iddiasına Yiğit Bulut canlı yayında yalanladı

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Giriş: 19.02.2021 18:59
Güncelleme:19.02.2021 18:59
Son dakika ekonomi haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. "Merkez Bankası 140 milyar dolar rezerv sattı" iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Bulut, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan Bulut, pandemik riske göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut özel bir televizyon kanalında Merkez Bankası'na yönelik iddialara yanıt verdi.

Bulut, "Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı. Cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler rezervin ne olduğunu bilmeyenler rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında" açıklamasında bulundu.

Yiğit Bulut bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi ve "Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar. Çok üzülerek söylüyorum profesör titri olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV'lere çıkıp bunu söylüyorlar" dedi.

"PANDEMİ RİSKİNE GÖRE TEK BÜYÜYEN EKONOMİYİZ"

Bulut salgın döneminde ekonomik verilere ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, "Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesine baktığınız zaman 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riske göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye" ifadesinde bulundu.

Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Yiğit Bulut tüketicilere çağrıda bulundu ve "Ciddi anlamda bir fırsatçılık var müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar e diyorlar ki hani serbest piyasa ekonomisi idi siz niye müdahale ediyorsunuz ben şunu söylemek istiyorum bakın her şeyi devlet yapamaz vatandaş tüketim gücünü kullanması gerekiyor.. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter" dedi.

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