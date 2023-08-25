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Memurun ZAM ORANI ne olacak? Hakem kurulu ne karar verir? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 10:51
Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı ne olacak? Bundan sonraki süreçte ne olacak? Açıklamalar ne zaman gelecek? Zamlar belli oldu mu? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Memurun ZAM ORANI ne olacak? MEMURUN ZAM ORANI NE OLACAK?

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